  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 7 Ekim

Tarihte bugün: 7 Ekim

7 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Ekim - Sayfa 1

7 Ekim'de yaşanan olaylar

1337 - İngiltere Kralı III. Edward'ın, Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.

1571 - Osmanlı, Haçlı Donanması'na karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.

1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.

1 | 16
Tarihte bugün: 7 Ekim - Sayfa 2

1769 - İngiliz kâşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.

2 | 16
Tarihte bugün: 7 Ekim - Sayfa 3

1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.

1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.

1913 - Amerikalı iş insanı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.

3 | 16
Tarihte bugün: 7 Ekim - Sayfa 4

1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM, Hollanda'da kuruldu.

1920 - T.C. Resmî Gazete kuruldu.

1922 - Şile (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuldu.

4 | 16