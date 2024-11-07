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Tarihte bugün: 7 Kasım

7 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Kasım - Sayfa 1

7 Kasım'da yaşanan olaylar

1337 - İngiltere Kralı III. Edward'ın, Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.

1571 - Osmanlı, Haçlı Donanması'na karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.

1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.

1769 - İngiliz kaşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

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Tarihte bugün: 7 Kasım - Sayfa 2

1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.

1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.

1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.

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Tarihte bugün: 7 Kasım - Sayfa 3

1913 - Amerikalı iş insanı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.

1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM, Hollanda'da kuruldu.

1920 - T.C. Resmi Gazete kuruldu.

1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.

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Tarihte bugün: 7 Kasım - Sayfa 4

1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.

1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.

1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.

1949 - Doğu Almanya kuruldu.

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