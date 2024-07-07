Tarihte bugün: 7 Temmuz
7 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Temmuz'da yaşanan olaylar
1521 - Böğürdelen Kuşatması. Türk Ordusu Böğürdelen'e girdi.
1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.
1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.
1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.
1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.
1937 - Pasifik Cephesi: İkinci Çin-Japon Savaşı başladı.
1939 - Tunceli'deki olağanüstü hal 31 Aralık 1942'ye kadar uzatıldı.
1939 - İskenderun Limanı Devlet Demiryolları İdaresi'ne, Payas-İskenderun Demiryolu Devlet Limanlan İdaresi'ne devredildi.
1939 - Tapu ve Kadastro İdaresi Adalet Bakanlığı'na devredildi
1941 - II. Dünya Savaşı: Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.
1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ve kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen 5245 sayılı özel yasa çıktı.
1964 - Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.
1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.
1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.