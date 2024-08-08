Tarihte bugün: 8 Ağustos
8 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.
1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.
1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet çıktı.
1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.
1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.
1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.
1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.
1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.
1939 - 600 Yahudi mülteci taşıyan Panama bandıralı Parita gemisi İzmir Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.
1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.
1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.
1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.