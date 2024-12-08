Tarihte bugün: 8 Aralık

1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.

1962 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.