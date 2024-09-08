Tarihte bugün: 8 Eylül
8 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Eylül'de yaşanan olaylar
1331 - Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.
1380 - Kulikovskaya Muharebesi'nde Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.
1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.
1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.
1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.
1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
1636 - Harvard Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu.
1655 - Varşova, Tufan sırasında İsveç Kralı X. Karl Gustav'ın komutası altındaki küçük bir kuvvete direnmeden düşer; bu da şehrin ilk kez yabancı bir ordu tarafından ele geçirilmesini sağlar.
1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.
1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.
1727 - İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi öldü.
1756 - Fransız ve Hint Savaşı: Kittanning Seferi
1775 - Malta'daki Rahiplerin Başarısız Ayaklanması
1793 - Fransız Devrim Savaşları: Hondschoote Muharebesi
1796 - Fransız Devrim Savaşları: Bassano Savaşı: Fransız kuvvetleri Bassano del Grappa'da Avusturya birliklerini yendi
1810 - Tonquin, John Jacob Astor'un yeni kurduğu Pacific Fur Company'nin 33 çalışanıyla birlikte New York Limanı'ndan yola çıkıyor.
1819 - Philadelphia, Pennsylvania'daki Vauxhall Garden'da balon isyanı meydana geldi ve eğlence parkının yıkılmasıyla sonuçlandı.
1831 - IV. William, Büyük Britanya Kralı oldu.
1831 - Kasım Ayaklanması'nda Varşova Muharebesi Polonya ayaklanmasını etkili bir şekilde sona erdirdi.
1860 - PS Lady Elgin isimli buharlı gemisi Michigan Gölü'nde battı ve yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.
1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa Devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.
1863 - Amerikan İç Savaşı'nda İkinci Sabine Geçidi Muharebesi'nde, küçük bir Konfederasyon kuvveti, Birliğin Teksas'ı işgalini engeller.
1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.
1888 - İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.
1888 - Isaac Peral'in denizaltısı ilk kez test edildi.
1892 - İlk kez Bağlılık Yemini okundu
1900 - Teksas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga meydana geldi. Yaklaşık 8000 kişi öldü.
1905 - Calabria depremi Güney İtalya'yı maksimum XI (Extreme) Mercalli yoğunluğuyla sallayarak 557 ila 2.500 kişinin ölümüne neden oldu.