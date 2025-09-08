Tarihte bugün: 8 Eylül
8 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Eylül'de yaşanan olaylar
1331 - Stefan Dusan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.
1380 - Kulikovskaya Muharebesi: Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.
1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.
1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.
1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.
1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
1636 - Harvard Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu.
1655 - Varşova, Tufan sırasında İsveç Kralı X. Karl Gustav'ın komutası altındaki küçük bir kuvvete direnmeden düşer; bu da şehrin ilk kez yabancı bir ordu tarafından ele geçirilmesini sağlar.
1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.
1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.
1727 - İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi öldü.