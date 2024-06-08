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Tarihte bugün: 8 Haziran

8 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 1

8 Haziran’da yaşanan olaylar

632 - Hz. Muhammed vefat etti.

632 - Ebu Bekir ilk halife seçildi.

793 - Vikinglerin Lindisfarne Adası'nı yağmalamasıyla Viking Çağı başlamıştır.

1624 - Peru’da deprem oldu.

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Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 2

1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000 den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.

1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.

1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.

1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.

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Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 3

1949 - George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.

1949 - FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.

1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.

1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.

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Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 4

1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.

1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.

1968 - James Earl Ray, Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.

1968 - Bir suikast sonucu hayatını kaybeden ABD senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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