  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 8 Mayıs

Tarihte bugün: 8 Mayıs

8 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 8 Mayıs - Sayfa 1

8 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1861 - Amerikan İç Savaşı'nda Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.

1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.

1 | 11
Tarihte bugün: 8 Mayıs - Sayfa 2

1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.

1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.

2 | 11
Tarihte bugün: 8 Mayıs - Sayfa 3

1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.

1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.

3 | 11
Tarihte bugün: 8 Mayıs - Sayfa 4

1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.

1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

4 | 11