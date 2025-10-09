Tarihte bugün: 9 Ekim
9 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Ekim'de yaşanan olaylar
1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığı'nı kurdu.
1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Endülüs Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.
1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.
1514 - Fransa Kralı XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.
1558 - Venezuela'da, Mérida şehri kuruldu.
1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.