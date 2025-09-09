  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 9 Eylül

Tarihte bugün: 9 Eylül

9 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Eylül - Sayfa 1

9 Eylül'de yaşanan olaylar

MÖ 479 - Platea Muharebesi gerçekleşti.

1141 - Katvan Muharebesi gerçekleşti.

1 | 10
Tarihte bugün: 9 Eylül - Sayfa 2

1493 - Osmanlı ile Macaristan Krallığı destekli Hırvatistan Krallığı birleşik ordusu arasında Krbava Muharebesi gerçekleşti.

1543 - Mary Stuart, daha 9 yaşındayken taç giyerek İskoçya Kraliçesi oldu.

2 | 10
Tarihte bugün: 9 Eylül - Sayfa 3

1570 - Lefkoşa, Türkler tarafından fethedildi.

1850 - Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi.

3 | 10
Tarihte bugün: 9 Eylül - Sayfa 4

1892 - Jüpiter'in beşinci uydusu olan Amalthea bulundu.

1914 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Hükûmeti'nin kabul ettiği tüm kapitülasyonları reddetti.

4 | 10