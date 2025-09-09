Tarihte bugün: 9 Eylül
9 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Eylül'de yaşanan olaylar
MÖ 479 - Platea Muharebesi gerçekleşti.
1141 - Katvan Muharebesi gerçekleşti.
1493 - Osmanlı ile Macaristan Krallığı destekli Hırvatistan Krallığı birleşik ordusu arasında Krbava Muharebesi gerçekleşti.
1543 - Mary Stuart, daha 9 yaşındayken taç giyerek İskoçya Kraliçesi oldu.
1570 - Lefkoşa, Türkler tarafından fethedildi.
1850 - Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi.