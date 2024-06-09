Tarihte bugün: 9 Haziran
9 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Haziran’da yaşanan olaylar
1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
1815 - Viyana Kongresi sona erdi.
1910 - Seda-i Millet Gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.
1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlanması.
1922 - Aland Bölgesel Meclisi, Mariehamn'daki ilk genel kurulu için toplandı; bugün Aland Özerklik Günü olarak kutlanıyor.
1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.
1940 - II. Dünya Savaşı, Norveç resmen Almanya'ya teslim oldu.
1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.
1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.
1959 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, denize indirildi.
1980 - Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,5 - 8,8 arasında düşürüldü.
1997 - Malta Hava Yolları’na ait Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırıldı.