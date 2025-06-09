Tarihte bugün: 9 Haziran
9 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Haziran'da yaşanna olaylar
53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.
68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.
1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
1660 - Saint-Jean-de-Luz'da XIV. Louis ile Marie Therese evlendi.
1815 - Viyana Kongresi sona erdi.
1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.