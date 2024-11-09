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Tarihte bugün: 9 Kasım

9 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Kasım - Sayfa 1

9 Kasım'da yaşanan olaylar

1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığı'nı kurdu.

1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Endülüs Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.

1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.

1514 - Fransa Kralı XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.

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Tarihte bugün: 9 Kasım - Sayfa 2

1558 - Venezuela'da, Mérida şehri kuruldu.

1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.

1854 - Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı.

1888 - Washington Anıtı resmen açıldı.

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Tarihte bugün: 9 Kasım - Sayfa 3

1914 - I. Dünya Savaşı: Anvers (Belçika), Alman güçlerinin eline geçti.

1936 - Hoover Barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı.

1944 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı Şükrü Saracoğlu, resmi tören ile Anıtkabir'in temelini attı.

1944 - Birleşik Krallık, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler(BM)'in kurulacağını açıkladı.

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Tarihte bugün: 9 Kasım - Sayfa 4

1953 - Amerikalı Kadın yüzücü Florence Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

1957 - Tibet, Çin'e bağlandı.

1962 - Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1967 - Ernesto Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi.

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