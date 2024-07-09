Tarihte bugün: 9 Temmuz
9 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Temmuz'da yaşanan olaylar
455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.
1816 - Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.
1918 - Nashville'de iki trenin çarpışması sonucu 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.
1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.
1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede 58.6 saniye ile dünya rekoru kırdı.
1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekatı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.
1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.
1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkum oldu.
1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından gerçekleştirildi.
1961 - 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 “evet” oyuyla kabul edildi.
1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü. Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi öldü.
1991 - Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.
1993 - Şair ve ressam Metin Altıok, 2 Temmuz'daki Sivas Katliamı'ndan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1997 - Çankaya Üniversitesi kuruldu.
1998 - İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada; biri turist, 2'si çocuk, 7 kişi öldü. 7'si yabancı uyruklu 120 kişi de yaralandı.
2002 - Afrika Birliği Örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı.
2002 - Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı.
2006 - FIFA Dünya Kupası'nı, Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı.
2006 - Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, 200 yolcusuyla İrkutsk (Sibirya) havaalanına inişte pistten çıktı. 122 kişi öldü.