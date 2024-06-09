Tarım teorileri! Bolluk paradoksu ve örümcek ağı teorisi nedir?
Ekonomide tarım denildiğinde esneklikle ilişkili olan iki teori akıllara gelir. Bunlardan biri bolluk paradoksu diğeri ise örümcek ağı teorisidir. Peki, bolluk paradoksu ve örümcek ağı teorisi nedir? İşte detaylar…
Bolluk paradoksu nedir?
Bolluk paradoksu, talep esnekliği zayıf tarımsal malların arzındaki değişmelerin bu malların fiyatlarını ters yönde etkilediğini açıklayan yaklaşımdır. Bolluk paradoksu, "king kanunu" olarak da bilinir.
Bol ürün düşük gelir ya da az ürün yüksek gelir şeklinde ifade edilen bolluk paradoksuna göre tarımsal ürünleri, arz ve talep esneklikleri çok düşüktür. Buna göre piyasada arzın aritmetik dizi şeklinde değiştiği durumda piyasa fiyatının geometrik dizi şeklinde değişeceği kabul edilir.
Örümcek ağı teorisi nedir?
Örümcek ağı teorisi, fiyatlarla üretim miktarları arasındaki gecikmeli ilişkileri esas alarak piyasa dalgalanmalarını dönemler halinde incelemeye çalışan bir analizdir. Örümcek ağı teorisi ekonomide, "cobweb teorisi" olarak da adlandırılır.
Hava şartları tarım üretiminde önemli rol oynamaktadır. King kanununun öncüsü olan ekonomist Gregory King buğday arzındaki bir azalmanın buğday fiyatlarını ve üreticilerin gelirini arttırdığı, arzdaki bir artışın ise fiyatları düşürerek üreticilerin gelirini azalttığı görüşünü ileri sürmüştür.