Tarım teorileri! Bolluk paradoksu ve örümcek ağı teorisi nedir?

Bol ürün düşük gelir ya da az ürün yüksek gelir şeklinde ifade edilen bolluk paradoksuna göre tarımsal ürünleri, arz ve talep esneklikleri çok düşüktür. Buna göre piyasada arzın aritmetik dizi şeklinde değiştiği durumda piyasa fiyatının geometrik dizi şeklinde değişeceği kabul edilir.