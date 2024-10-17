Tarımın can damarıydı! Önce kuraklık sonra insan kirliliği: Bir nehir ölüme sürükleniyor...
Edirne'de tarımın can damarı olan Tunca Nehri kuraklıkla mücadele ederken, onlarca araç lastiği, içki şişesi ve sandalyeler gibi insan kaynaklı atıklarla adete yok olmaya sürükleniyor.
Edirne'de tarımın can damarı ve binlerce turistin uğrak yeri olan Tunca Nehri adeta can çekişiyor.
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Nehirde yaşanan mevsimsel kuraklıkla birlikte onlarca araç lastiği, içki şişesi, sandalye gibi daha birçok atık su yüzeyine çıktı.
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Nehre ziyarete gelen vatandaşlar içler acısı olan Tunca Nehri'nin yetkililer tarafından bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirtti.
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