TasteAtlas 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği’ listesini açıkladı! İlk sıra Türkiye’den

Özelliği etin pirzola kısmından yapılması

Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, ailede ikinci kuşak köfteci olduğunu söyledi. Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz" diye konuştu.