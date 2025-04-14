TasteAtlas 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği’ listesini açıkladı! İlk sıra Türkiye’den
TasteAtlas 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesini açıkladı. Listenin birinci sırası Türkiye’nin oldu. Türk yemeklerinden pek çoğu da listeye dahil oldu. İşte 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği’ listesinde yer alan yemekler…
İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından 'TasteAtlas'ın geçen ay duyurduğu listesinde ilk sırada bulunan şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor.
Köfteler tütsüleniyor
Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.
Özelliği etin pirzola kısmından yapılması
Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, ailede ikinci kuşak köfteci olduğunu söyledi. Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz" diye konuştu.
"Tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor"
Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi. İlçe sakinlerinden Hikmet Kaykılı, köfteyi yıllardır severek tükettiklerini kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor" dedi.