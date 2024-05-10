TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede

3. Greek salad (Horiatiki salata) (Yunan Salatası) / Yunanistan

Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşan Yunanistan'ın ulusal yemeğidir. Bölgeye göre zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve limon veya sirkeden (isteğe bağlı) yapılan tipik bir sos da olabilir.