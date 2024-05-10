TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salataları listesini güncelledi. Lİstede Türkiye'den de 5 lezzet yer aldı.
Listede 5 Türkiye lezzeti yer alırken, en iyi 10 salata listesi ve ülkeleri şöyle:
1. Dakos / Yunanistan
Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, myzithra peyniri, domates, zeytin, kapari ve zeytinyağı ile hazırlanan bir Girit salatasıdır. Bu salata kurutulmuş ekmek veya arpa peksimetinin üzerine eklenerek servis edilir. Salata yapımında koroneiki veya lianes gibi zeytin çeşitlerinin kullanılması önerilir.
2. Mechouia salatası / Tunus
Geleneksel bir Tunus salatası olan mechouia, ızgarada pişirilmiş soğan, biber, domates ve sarımsakla yapılır. Üzerine zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiber eklenir. Özellikle yaz aylarında tüketilen bu salata, üzerine eklenen ton balığı ve haşlanmış yumurta eşliğinde servis edilir. Restoranlarda, kızarmış ekmek veya baget dilimleri ile sunulur.
3. Greek salad (Horiatiki salata) (Yunan Salatası) / Yunanistan
Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşan Yunanistan'ın ulusal yemeğidir. Bölgeye göre zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve limon veya sirkeden (isteğe bağlı) yapılan tipik bir sos da olabilir.