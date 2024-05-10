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  4. TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede

TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salataları listesini güncelledi. Lİstede Türkiye'den de 5 lezzet yer aldı.

TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede - Sayfa 1

Listede 5 Türkiye lezzeti yer alırken, en iyi 10 salata listesi ve ülkeleri şöyle:

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TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede - Sayfa 2

1. Dakos / Yunanistan

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, myzithra peyniri, domates, zeytin, kapari ve zeytinyağı ile hazırlanan bir Girit salatasıdır. Bu salata kurutulmuş ekmek veya arpa peksimetinin üzerine eklenerek servis edilir. Salata yapımında koroneiki veya lianes gibi zeytin çeşitlerinin kullanılması önerilir. 

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TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede - Sayfa 3

2. Mechouia salatası / Tunus

Geleneksel bir Tunus salatası olan mechouia, ızgarada pişirilmiş soğan, biber, domates ve sarımsakla yapılır. Üzerine zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiber eklenir. Özellikle yaz aylarında tüketilen bu salata, üzerine eklenen ton balığı ve haşlanmış yumurta eşliğinde servis edilir. Restoranlarda, kızarmış ekmek veya baget dilimleri ile sunulur.

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TasteAtlas'ın Dünyanın en iyi salatalar listesi açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede - Sayfa 4

3. Greek salad (Horiatiki salata) (Yunan Salatası) / Yunanistan

Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşan Yunanistan'ın ulusal yemeğidir. Bölgeye göre zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve limon veya sirkeden (isteğe bağlı) yapılan tipik bir sos da olabilir.

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