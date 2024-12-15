Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz
Türkiye’den bavulu valizi toplayan vatandaşlar * Kuzey Makedonya * bölgesine adeta göç ediyor. Türkiye’den daha ucuz olduğu bilinen Makedonya vize de istemiyor.
Tarih bakımından önemli bir konuma sahip olan Makedonya Türk turistlerin akınına uğruyor. Ucuz ve hesaplı olduğu için tercih edilen Makedonya’ya gidenler yerleşmeyi bile düşünüyor.
Vize istenmediği için yerli turistlerin uğrak noktası olan Makedonya, vergi dilimi bakımından da yüzde 10’luk dilime girdiği için daha da cazip hale geliyor.
VALİZİ TOPLAYAN YERLEŞİYOR
Hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin hakim olduğu Kuzey Makedonya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle başkent Üsküp'te bu sayı oldukça fazla.