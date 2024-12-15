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  4. Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz

Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz

Türkiye’den bavulu valizi toplayan vatandaşlar * Kuzey Makedonya * bölgesine adeta göç ediyor. Türkiye’den daha ucuz olduğu bilinen Makedonya vize de istemiyor.

Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz - Sayfa 1

Tarih bakımından önemli bir konuma sahip olan Makedonya Türk turistlerin akınına uğruyor. Ucuz ve hesaplı olduğu için tercih edilen Makedonya’ya gidenler yerleşmeyi bile düşünüyor.

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Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz - Sayfa 2

Vize istenmediği için yerli turistlerin uğrak noktası olan Makedonya, vergi dilimi bakımından da yüzde 10’luk dilime girdiği için daha da cazip hale geliyor.

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Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz - Sayfa 3

VALİZİ TOPLAYAN YERLEŞİYOR

Hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin hakim olduğu Kuzey Makedonya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle başkent Üsküp'te bu sayı oldukça fazla.

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Tatile giden Türk vatandaşları yerleşiyor. Vize alınmıyor ve daha ucuz - Sayfa 4

Tarihi kadar kültürüyle de dikkat çeken Kuzey Makedonya'ya giriş ise vizesiz. Bunun yanı sıra ülkede vergi oranı düşük olduğu için tatile gidenler gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

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