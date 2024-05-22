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Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi

Hiperglisemi, "yüksek kan şekeri" anlamına gelir. Kan şekeri, kanınızda bulunan ana şekerdir. Vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır. Peki, hiperglisemi kimleri etkiler? Hiperglisemi belirtileri nelerdir? Hiperglisemi önlenebilir mi? Nedenleri neler? İşte detaylar…

Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi - Sayfa 1

Hiperglisemi nedir?

Hiperglisemi, “yüksek kan şekeri” anlamına gelir. Çoğu zaman diyabetli insanları etkiler. Şeker hastası olduğunuzda, vücudunuz yeterince insülin yapmaz veya onu doğru şekilde kullanamaz. Çok fazla glikoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz.

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Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi - Sayfa 2

Kan şekeri nedir?

Kan şekeri, kanınızda bulunan ana şekerdir. Vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır. Yediğiniz yiyeceklerden gelir. Vücudunuz bu yiyeceğin çoğunu glikoza ayırır ve kan dolaşımınıza bırakır. Kan şekeriniz yükseldiğinde, pankreasınıza insülin salması için sinyal verir. İnsülin, glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormondur.

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Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi - Sayfa 3

Hiperglisemi belirtileri nelerdir?

Yoğun açlık hissetmek

Artan susuzluk

Tekrarlayan mesane ve cilt enfeksiyonları

Halsizlik ve yorgunluk

Nefes almada zorluk

Sık idrara çıkma

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Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi - Sayfa 4

Hiperglisemi önlenebilir mi?

Diyabetiniz varsa, diyabetinizi yönetmek hiperglisemiyi önlemeye yardımcı olabilir. Diyabetinizi yönetmek için şunları yapmak önemlidir:

Diyabet yemek planınızı takip edin.

Düzenli fiziksel aktivite yapın.

Diyabet ilaçlarına ihtiyacınız varsa, bunları doğru şekilde alın.

Kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol edin.

Doktor muayenenizi aksatmayın.

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