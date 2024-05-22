Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi

Kan şekeri nedir?

Kan şekeri, kanınızda bulunan ana şekerdir. Vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır. Yediğiniz yiyeceklerden gelir. Vücudunuz bu yiyeceğin çoğunu glikoza ayırır ve kan dolaşımınıza bırakır. Kan şekeriniz yükseldiğinde, pankreasınıza insülin salması için sinyal verir. İnsülin, glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormondur.