Tatlı düşmanla başa çıkma yolları: Hiperglisemi
Hiperglisemi, "yüksek kan şekeri" anlamına gelir. Kan şekeri, kanınızda bulunan ana şekerdir. Vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır. Peki, hiperglisemi kimleri etkiler? Hiperglisemi belirtileri nelerdir? Hiperglisemi önlenebilir mi? Nedenleri neler? İşte detaylar…
Hiperglisemi nedir?
Hiperglisemi, “yüksek kan şekeri” anlamına gelir. Çoğu zaman diyabetli insanları etkiler. Şeker hastası olduğunuzda, vücudunuz yeterince insülin yapmaz veya onu doğru şekilde kullanamaz. Çok fazla glikoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz.
Kan şekeri nedir?
Kan şekeri, kanınızda bulunan ana şekerdir. Vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır. Yediğiniz yiyeceklerden gelir. Vücudunuz bu yiyeceğin çoğunu glikoza ayırır ve kan dolaşımınıza bırakır. Kan şekeriniz yükseldiğinde, pankreasınıza insülin salması için sinyal verir. İnsülin, glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormondur.
Hiperglisemi belirtileri nelerdir?
Yoğun açlık hissetmek
Artan susuzluk
Tekrarlayan mesane ve cilt enfeksiyonları
Halsizlik ve yorgunluk
Nefes almada zorluk
Sık idrara çıkma
Hiperglisemi önlenebilir mi?
Diyabetiniz varsa, diyabetinizi yönetmek hiperglisemiyi önlemeye yardımcı olabilir. Diyabetinizi yönetmek için şunları yapmak önemlidir:
Diyabet yemek planınızı takip edin.
Düzenli fiziksel aktivite yapın.
Diyabet ilaçlarına ihtiyacınız varsa, bunları doğru şekilde alın.
Kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol edin.
Doktor muayenenizi aksatmayın.