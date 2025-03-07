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Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı

Kendi mutfağınızda mozaik pasta yapmanın yolu. Dağılmaması ve tam kıvamında olması için tatlı ustaları bakın ne yapıyormuş

Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı - Sayfa 1

Mozaik pasta, en fazla tercih edilen tatlılardan biridir. Ancak doğru reçete uygulanmadığında çok çabuk dağılır ve ufalanır. Kendi mutfağınızda tatlı dükkanlarında olduğu gibi bir mozaik pasta yapmak için usta şef mutlaka taze bisküvi kullanılmasını önerdi.

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Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı - Sayfa 2

SAKIN BAYAT BİSKÜVİ KULLANMAYIN

Pek çok ev hanımı evdeki bayat bisküvileri mozaik pasta yaparken değerlendirmek ister. Ancak bayat bisküvi kullanmak buzlukta dinlendirilen mozaik pastanın ufalanmasına ve dağılmasına yol açabilir. Siz de tatlı ustasının bu tarifini göz önünde bulundurarak, misafirlerinize tatlı şöleni yaratabilirsiniz.

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Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı - Sayfa 3

Mozaik pastayı minimum 3-4 saat buzdolabında, eğer mümkünse 1 gece dinlendirmek, kıvamını ve lezzetini artıracaktır. Ayrıca malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Ancak en önemlisi çikolata sosunu benmari yöntemiyle pastaya dökmek. 

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Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı - Sayfa 4

Mozaik Pasta Tarifi İçin Malzemeler

300 gram petibör bisküvi
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
5 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı/margarin
1 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

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