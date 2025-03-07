Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı
Kendi mutfağınızda mozaik pasta yapmanın yolu. Dağılmaması ve tam kıvamında olması için tatlı ustaları bakın ne yapıyormuş
Mozaik pasta, en fazla tercih edilen tatlılardan biridir. Ancak doğru reçete uygulanmadığında çok çabuk dağılır ve ufalanır. Kendi mutfağınızda tatlı dükkanlarında olduğu gibi bir mozaik pasta yapmak için usta şef mutlaka taze bisküvi kullanılmasını önerdi.
SAKIN BAYAT BİSKÜVİ KULLANMAYIN
Pek çok ev hanımı evdeki bayat bisküvileri mozaik pasta yaparken değerlendirmek ister. Ancak bayat bisküvi kullanmak buzlukta dinlendirilen mozaik pastanın ufalanmasına ve dağılmasına yol açabilir. Siz de tatlı ustasının bu tarifini göz önünde bulundurarak, misafirlerinize tatlı şöleni yaratabilirsiniz.
Mozaik pastayı minimum 3-4 saat buzdolabında, eğer mümkünse 1 gece dinlendirmek, kıvamını ve lezzetini artıracaktır. Ayrıca malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Ancak en önemlisi çikolata sosunu benmari yöntemiyle pastaya dökmek.