Tatlı ustalarının mozaik pasta sırrı. Neden ağızda dağılıyormuş şimdi anlaşıldı

Mozaik pasta, en fazla tercih edilen tatlılardan biridir. Ancak doğru reçete uygulanmadığında çok çabuk dağılır ve ufalanır. Kendi mutfağınızda tatlı dükkanlarında olduğu gibi bir mozaik pasta yapmak için usta şef mutlaka taze bisküvi kullanılmasını önerdi.