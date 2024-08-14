Taze fasulyenin kılçık sorununu bitiriyor. Taze fasulyenin kılçıklanması nasıl önlenir?

KILÇIK OLMASINI ÖNLEMENİN YOLU

Taze fasulye yemeği yapmak oldukça pratiktir ama bir sorun var ki o da kılçıklanma. Taze fasulyenin kılıklanmasını önlemek için öncelikle taze ve körpe fasulyeler seçmelisiniz.

Unutmayın kartlaşan fasulyeler sertleşip kılçıklanacaktır. Ayrıca kartlaşan fasulyeler lezzet bakımından da pek tercih edilmez.