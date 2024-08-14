Taze fasulyenin kılçık sorununu bitiriyor. Taze fasulyenin kılçıklanması nasıl önlenir?
Yaz aylarının sevilen lezzeti taze fasulyenin kılçıklanmasını önlemek için aşçıların yöntemini uygulayın.
Taze fasulye yemeği çok seviliyor. Sofralarda yerini alan ve afiyetle tüketilen bu lezzetli yemek pratik hazırlanıyor. Salça, baharatlarla hazırlanan taze fasulye yemeği vitamin açısından da çok önemlidir. Bünyesinde barındırdığı C ve K vitamini ile folik asit bakımından oldukça zengin olan taze fasulye Ege yöresine has olmasıyla biliniyor.
KILÇIK OLMASINI ÖNLEMENİN YOLU
Taze fasulye yemeği yapmak oldukça pratiktir ama bir sorun var ki o da kılçıklanma. Taze fasulyenin kılıklanmasını önlemek için öncelikle taze ve körpe fasulyeler seçmelisiniz.
Unutmayın kartlaşan fasulyeler sertleşip kılçıklanacaktır. Ayrıca kartlaşan fasulyeler lezzet bakımından da pek tercih edilmez.
NOT: nefisyemektarifleri.com’da yer alan bilgiye göre kılçık denilen parçalar, taze fasulyenin ince kenarlarında bulunan kalın damarlardır. Bu kılçıkların temizlenmesi, her zaman daha lezzetli bir sonuç verir. Taze fasulyenin kılçık temizleme aşamasında patates soyacağını tercih edebilirsiniz.
TAZE FASULYE NASIL AYIKLANIR?
Taze fasulye denildiğinde akıllara gelen şeylerden biri de fasulyenin kılçıklı olup olmadığıdır. Birçok kişi kılçıklı taze fasulyeyi yemekten hoşlanmaz.
Taze fasulyenin kılçık temizleme aşamasında patates soyacağını tercih edebilirsiniz. Bu aparat hem daha ince bir dokuyu temizler hem de yemek telaşı içinde size bolca vakit kazandırır.
Genellikle taze fasulye önce dik şekilde kesilir.