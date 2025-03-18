Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor

BUZDOLABINDA EN AZ 1 HAFTA TAPTAZE KALIYOR

lezzet.com.tr’deki bilgiye göre limonu hiç lezzeti değişmeden 6 gün saklanabildiği belirtildi. Limon dilimlenmişse streç filme sarılarak veya kapağı kapalı bir kavanoza konularak buzdolabında 4-5 güne kadar saklanabilir.