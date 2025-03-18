Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor
Taze taze satın aldığınız limonları bozulmadan ve küflenmeden saklayabilmenin çok basit yolu var.
Pazarlarda ya da marketlerde satın aldığınız taze limonları uzun süre saklamak mümkün. Eskiden bu limonlar hızlıca bozulup küfleniyordu.
Fakat Mersinli köylülerin uyguladığı bir sırlı saklama yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntem sayesinde limonlar haftalarca hatta aylarca bozulmadan kalabiliyor.
BUZDOLABINDA EN AZ 1 HAFTA TAPTAZE KALIYOR
lezzet.com.tr’deki bilgiye göre limonu hiç lezzeti değişmeden 6 gün saklanabildiği belirtildi. Limon dilimlenmişse streç filme sarılarak veya kapağı kapalı bir kavanoza konularak buzdolabında 4-5 güne kadar saklanabilir.