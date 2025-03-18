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  4. Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor

Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor

Taze taze satın aldığınız limonları bozulmadan ve küflenmeden saklayabilmenin çok basit yolu var.

Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor - Sayfa 1

Pazarlarda ya da marketlerde satın aldığınız taze limonları uzun süre saklamak mümkün. Eskiden bu limonlar hızlıca bozulup küfleniyordu.

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Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor - Sayfa 2

Fakat Mersinli köylülerin uyguladığı bir sırlı saklama yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntem sayesinde limonlar haftalarca hatta aylarca bozulmadan kalabiliyor.

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Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor - Sayfa 3

BUZDOLABINDA EN AZ 1 HAFTA TAPTAZE KALIYOR

lezzet.com.tr’deki bilgiye göre limonu hiç lezzeti değişmeden 6 gün saklanabildiği belirtildi. Limon dilimlenmişse streç filme sarılarak veya kapağı kapalı bir kavanoza konularak buzdolabında 4-5 güne kadar saklanabilir.

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Taze limonları bozulmadan saklamanın yolu ; Haftalarca küflenmiyor ve sulu kalıyor - Sayfa 4

Limon bütün bir haldeyse, buzdolabında 5-6 gün saklanabilir. Limonu uzun süre saklamak için bütün bir halde derin dondurucuya koyabilirsiniz.

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