Tek malzemeli doğal kür- bakliyat böceklenmesi bıçak gibi kesiliyor
Bakliyat böceklenmesinden kurtaran bu mucize yöntemi denemelisiniz.
Hemen hemen her evde sıcak havalardan dolayı böceklenme sorunu olabiliyor. Uygun fiyatlardan stokladığımız nohut, pirinç ya da fasulye böcekleniyorsa artık bu duruma üzülmeyin. Çünkü böceklenmenin önüne geçmek artık çok kolay. Üstelik her mutfakta bulunan birkaç malzemeyle bunu sağlayacağız.
BAKLİYATLARI KOVAN DOĞAL YÖNTEM
Doğunun sıcak illerindeki köylerde yaşayan ev hanımlar böceklenmenin önüne geçmek için sarımsak yöntemini uyguluyor. Böceklenmeyi nasıl mı bitireceksiniz? İşte adım adım tarifi…
- Adım: Öncelikle evinizdeki sarımsakları birkaç dişe ayıklayın.
- Adım: Ardından bu sarımsak dişlerini baklagillerin arasına ekleyin.
- Adım: Son olarak ise bakliyatın miktarına göre ihtiyacınız olan sarımsakları karıştırın.
Sarımsakta bulunan allicin sayesinde böcekler uzaklaşıyor. Adeta doğal bir böcek ilacı görevi gören sarımsaklar bakliyata olumsuz etki de yapmıyor. Böylece hem bakliyatın lezzeti değişmemiş oluyor hem de tüm böcekler uzak kalıyor.
NOHUTUN BÖCEKLENMESİ NASIL ÖNLENİR?
Nohut, fasulye ya da pirinç gibi bakliyatın böceklenmesini önlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Serin ve Kuru Ortam: Bakliyatları serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlar böceklenmeye yol açabilir.