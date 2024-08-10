Tek malzemeli doğal kür- bakliyat böceklenmesi bıçak gibi kesiliyor

Hemen hemen her evde sıcak havalardan dolayı böceklenme sorunu olabiliyor. Uygun fiyatlardan stokladığımız nohut, pirinç ya da fasulye böcekleniyorsa artık bu duruma üzülmeyin. Çünkü böceklenmenin önüne geçmek artık çok kolay. Üstelik her mutfakta bulunan birkaç malzemeyle bunu sağlayacağız.