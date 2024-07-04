Tencereye 1 çay kaşığı kadar ekleyin; Nohut lokum gibi oluyor ve asla kabuklanmıyor

Nohut, mercimek, kuru fasulye, bezelye ve barbunya gibi kuru baklagiller, içerdiği besin değeri bakımından oldukça zengindir. Tam bir karbonhidrat deposu görevi görür. Ancak tüketildiği esnada diş kovuklarının arasına girme ve gaz sıkıntısı gibi problemleri ortaya çıkarır. Neyse ki endişe etmenize gerek yok bu teknik sayesinde gaz sorunu sonsuza kadar uğramayacak ve kabuklanma sıkıntısı ortadan kalkacak. Peki nohutun kabuğunun çıkmaması için ne yapmak gerekir? Bu bilgiler sayesinde artık kuru bakliyat yemekleriniz daha lezzetli olacak ve misafirleriniz bu lezzet şölenine hayran kalacak.