Tencereye 1 çay kaşığı kadar ekleyin; Nohut lokum gibi oluyor ve asla kabuklanmıyor
Tüketildiği esnada diş kovuğuna yapışıp sinir bozucu bir olmaması için **nohut** yemeğinin kabuklanmasını bu teknikle önleyebilirsiniz
Nohut, mercimek, kuru fasulye, bezelye ve barbunya gibi kuru baklagiller, içerdiği besin değeri bakımından oldukça zengindir. Tam bir karbonhidrat deposu görevi görür. Ancak tüketildiği esnada diş kovuklarının arasına girme ve gaz sıkıntısı gibi problemleri ortaya çıkarır. Neyse ki endişe etmenize gerek yok bu teknik sayesinde gaz sorunu sonsuza kadar uğramayacak ve kabuklanma sıkıntısı ortadan kalkacak. Peki nohutun kabuğunun çıkmaması için ne yapmak gerekir? Bu bilgiler sayesinde artık kuru bakliyat yemekleriniz daha lezzetli olacak ve misafirleriniz bu lezzet şölenine hayran kalacak.
1 ÇAY KAŞIĞI KADAR UN EKLEYİN
Pamuk gibi olacak nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi yemekleri yapmak için ilk olarak doğru hazırlık yapmak önemlidir. Dolayısıyla önceden soğuk suyla yıkamanız ve 1 gece önceden suda bekletmeniz gerekiyor. Bu işlem esnasında suya ilave edeceğiniz 1 çay kaşığı un ile nohudu karıştırarak bekletebilirsiniz. Bu teknik nohut, kuru fasulye ve barbunyanın kabuk atmamasını sağlayacaktır.
LOKUM GİBİ NOHUT İÇİN ISLATIN
Yemek.com'da paylaşılan bir içeriğe göre, Nohut, sert bir bakliyat olduğu için yumuşatmak adına bir gece önceden suyun içerisine konuluyor. Bu sayede pişme süresi hızlanıyor. Bir gece önceden kuru haldeki nohutları tencerenize koyun. Ertesi gün suyunu çekmiş olduğunu göreceksiniz
GAZ SORUNUN ÖNÜNE GEÇMEK SANDIĞINIZDAN DAHA KOLAY
Karbonhidrat zengini bu bakliyatgillerin, gaz sorunu yapması yadsınamaz bir gerçektir Çoğu zaman nohut, kuru fasulye ve barbunyayı tüketenlerin karınlarını ovaladığını ve sancı içerisinde olduğunu görürürüz. Ancak bu gaz sorunun önüne geçmez oldukça kolay. Yapmanız gereken nohut, kuru fasulye ve barbunya piştiği esnada içerisine bir tutam kimyon eklemek. Kimyonun güçlü etkisi bakliyatların şişkinliğini iyice alacak ve böylelikle gaz sorunu yaşanmayacaktır.