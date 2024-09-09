Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit) nedir? Tenisçi dirseği belirtileri!

Tenisçi dirseği nasıl teşhis edilir?

Tenisçi dirseği hastalığı teşhisi için öncelikle kişinin tıbbi öyküsü alınır. Tıbbi öykü sonrası fizik muayene ile ağrı hissedilen yer incelenir. Eğer gerekli görülürse MR, röntgen ya da bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tekniklerine başvurulabilir.