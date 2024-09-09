Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit) nedir? Tenisçi dirseği belirtileri!
Tenisçi dirseği, dirsek ekleminin dış yanında ağrı ile seyreden hastalıktır. Hastalık, genelde raketleri sıkı bir şekilde tutan tenisçilerde görüldüğünden bu ismi almıştır. Peki, tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir? Tenisçi dirseği kimlerde görülür? Nasıl tedavi edilir? İşte, tenisçi dirseğine dair detaylar…
Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit) nedir?
Tıptaki adı lateral epikondilit olan tenisçi dirseği, dirsek etrafında bulunan tendonların iltihaplanması durumudur.
Tenisçi dirseği belirtileri nelerdir?
Dirseğin dış bölümünden bileğe kadar giden yanma ve ağrı
Kolu uzatırken ağrı hissi ve sertlik
Dirsek ekleminde şişlik
Kavrama zorluğu
Hassasiyet
Tenisçi dirseği kimlerde görülür?
Tenisçi dirseği; 50 yaş üstü kişilerde, tenis, golf, voleybol, bisiklet ve beyzbol sporlarıyla ilgilenenlerde, montaj işleri yapan kişilerde, oto tamircilerde, marangozlarda, temizlik personellerinde, boya ustalarında, tesisatçılarda, kuvvetsiz kas ve tendonlara sahip kişilerde görülebilir.
Tenisçi dirseği nasıl teşhis edilir?
Tenisçi dirseği hastalığı teşhisi için öncelikle kişinin tıbbi öyküsü alınır. Tıbbi öykü sonrası fizik muayene ile ağrı hissedilen yer incelenir. Eğer gerekli görülürse MR, röntgen ya da bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tekniklerine başvurulabilir.