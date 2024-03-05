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  4. THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası

THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası

Havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 

THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası - Sayfa 1

Türk Hava Yolları tüm yurt içi uçuşlar için bilet fiyatını 799 liradan başlatıyor. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak.

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THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası - Sayfa 2

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 

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THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası - Sayfa 3

5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

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THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası - Sayfa 4

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

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