THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası
Havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.
Türk Hava Yolları tüm yurt içi uçuşlar için bilet fiyatını 799 liradan başlatıyor. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.
5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.
Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.