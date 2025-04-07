TIME'ın "Dünyanın En Harika Yerleri" listesinde Türkiye de yer aldı: O ilçemiz ön plana çıktı
Time dergisinin 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En Harika Yerleri” listesine Türkiye de girdi.
ABD merkezli Time dergisi, 2025 yılı için belirlediği “Dünyanın En Harika Yerleri” listesini açıkladı. Türkiye, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve artan turizm potansiyeliyle bu yıl da dünyanın dört bir yanından seçilen olağanüstü 100 destinasyon arasında yer aldı.
Türkiye'nin listeye girmesinde, tarihi dokusu, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki doğal güzellikleri ile zengin gastronomi kültürü büyük rol oynadı. Türkiye, Bodrum'daki seçkin oteliyle konaklama kategorisinde de öne çıkarken "konaklamak için en dikkat çeken yerler" kategorisinde ise, Bodrum'daki özel bir otel öne çıktı.
Türkiye, 2024 yılında 60 milyar doları bulan turizm gelirine ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında bu gelirin en az yüzde 10 artarak 65 milyar dolara çıkması bekleniyor. Özellikle erken rezervasyon taleplerinde Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi sahil kentlerine olan yoğun ilgi, bu tahmini destekler nitelikte.