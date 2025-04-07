TIME'ın "Dünyanın En Harika Yerleri" listesinde Türkiye de yer aldı: O ilçemiz ön plana çıktı

Türkiye, 2024 yılında 60 milyar doları bulan turizm gelirine ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında bu gelirin en az yüzde 10 artarak 65 milyar dolara çıkması bekleniyor. Özellikle erken rezervasyon taleplerinde Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi sahil kentlerine olan yoğun ilgi, bu tahmini destekler nitelikte.