Topuğunuza limon sürerseniz ne olur? İşte çok şaşıracağınız faydası
C vitamini deposu limon, sağlıklı bir yaşam için uzmanların önerilerinde ilk sıralarda gelir. Diyet, bağışıklığın güçlenmesi gibi çok fazla özelliği olan limon topuklara sürldüğünde de inanılmaz etkiler sağlıyor. İşte limonla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler
Sağlık ve afiyetle bir yaşamı idame ettirebilmek için olmazsa olmazlar içerisinde bağışıklık sistemi bulunur.
Her gün sıklıkla karşı karşıya kaldığımız zararlı bakteriler, virüsler ve mikroorganizmalara karşı dayanıklılığınızı sağlayan ve hasta olmamızı engelleyen bağışıklık sistemini limonla kuvvetlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?
TOPUKLARINIZA LİMON SÜRDÜĞÜNÜZDE NELER OLUYOR?
Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Limonu ayak atlına sürmek oldukça büyük problemlerin önüne geçilmesine fayda sağlamaktadır. Limonun ayak altına sürülmesi sanıldığı gibi ayaklarla ilgili bir probleme değil, gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geldiği deneyimlenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelmektedir.
İŞTE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN LİMON TARİFİ
Öncelikle bir miktar kaya tuzu ve bir adet limona ihtiyacınız var. Bunları hazırladıktan sonra hazırlık aşamasına geçebilirsiniz.