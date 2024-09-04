Topuğunuza limon sürerseniz ne olur? İşte çok şaşıracağınız faydası

TOPUKLARINIZA LİMON SÜRDÜĞÜNÜZDE NELER OLUYOR?

Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Limonu ayak atlına sürmek oldukça büyük problemlerin önüne geçilmesine fayda sağlamaktadır. Limonun ayak altına sürülmesi sanıldığı gibi ayaklarla ilgili bir probleme değil, gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geldiği deneyimlenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelmektedir.