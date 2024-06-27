  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topukta farklı nedenlerle ağrılar oluşabilir. Topukta şiddetli ağrıya neden olan rahatsızlıklardan biri de topuk dikenidir. Peki, topuk dikeni nedir? Topuk dikeninin belirtileri nelerdir? Topuk dikeni nasıl tedavi edilir? İşte, topuk dikenine dair detaylar…

Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Topuk dikeni nedir?

Topuk dikeni, topuk bölgesinde hissedilen ağrı ve batma hissi ile karakterize olan bir rahatsızlıktır.

1 | 5
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Topuk dikeninin nedenleri nelerdir?

Ayağa aşırı yüklenme, uzun süre ayakta kalma

Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş veya koşu

Topuklu ayakkabı giyimi

Düz taban ya da yüksek kemerli ayağa sahip olma

Diyabet ve artrit gibi hastalıklar

Obezite

Yaş ve cinsiyet (Topuk dikeni kadınlarda daha sık görülür)

Travma ve yaralanma

2 | 5
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topukta hissedilen bıçak saplanmasına benzer keskin ağrılar

Topuklarda şişme ve iltihaplanma

 Topuğun alt kısmında kemik çıkıntısına benzer tümsekler

 Yürümede zorluk çekme ve ayak tabanında hassasiyet

 Sabah yataktan kalkarken atılan ilk adımda keskin bir ağrı

3 | 5
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Topuk dikeninin tedavi yöntemleri nelerdir?

Ayak tabanındaki ödemi azaltmak için doktor önerisiyle antiinflamatuar ilaçlara ve fizik tedaviye başvurulabilir.

Topuk dikeni tedavisi genellikle evde uygulanabilecek yöntemlerle başlar ve çoğu durumda semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak için etkilidir. Topuk dikeni tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Dinlenme

Ağrılı bölgeye buz kompresi yapmak

Doğru ayakkabı seçimi

Ortopedik terlik giymek

Ayağı rahatlatacak egzersiz uygulamaları ve germe hareketleri

Ayakkabıda kullanılabilecek tabanlıklar

Gece atel kullanmak

4 | 5