Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller!

Tripofobi sözcüğü ilk olarak 2005 yılında Yunanca tripa (delik) ve phobos (korku) kelimelerinden türetilmiştir.Tripofobi hakkındaki ilk akademik makale, İngiltere'nin Essex Üniversitesi araştırmacıları Geoff Cole ve Arnold Wilkins tarafından, Psychological Science dergisinde yayımlanmıştır. Her fobide olduğu gibi tripofobi de belli uyaranlara bağlı olarak tetiklenebilir. Makaleye göre, lotus çiçeğinin tohum keseleri gibi küme halinde bulunan delikler ya da bal peteği gibi gözenekli yapılar bu korkuyu tetikleyen unsurların başında gelmektedir. Peki, başka hangi görseller tripofobik reaksiyonları tetikler? İşte detaylar…