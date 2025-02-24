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Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller!

Fobiler, insanlar arasında oldukça yaygın görülen bir tür psikolojik rahatsızlıktır. Tripofobi de, kişinin delik desenlerine karşı hissettiği aşırı kaygı ve korkma durumudur. Bu fobi genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Peki, tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller nelerdir? Tripofobinin belirtileri nelerdir? İşte, tripofobiye dair detaylar...

Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller! - Sayfa 1

Tripofobi nedir?

Tripofobi, tekrarlayan deliklerin bulunduğu nesnelere karşı hissedilen yoğun kaygı,korku ve tiksinme hissidir. Tripofobinin nedeni ise, beynin delik kümelerini tehlikeyle ilişkilendirmesidir.

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Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller! - Sayfa 2

Tripofobi sözcüğü ilk olarak 2005 yılında Yunanca tripa (delik) ve phobos (korku) kelimelerinden türetilmiştir.Tripofobi hakkındaki ilk akademik makale, İngiltere'nin Essex Üniversitesi araştırmacıları Geoff Cole ve Arnold Wilkins tarafından, Psychological Science dergisinde yayımlanmıştır. Her fobide olduğu gibi tripofobi de belli uyaranlara bağlı olarak tetiklenebilir. Makaleye göre, lotus çiçeğinin tohum keseleri gibi küme halinde bulunan delikler ya da bal peteği gibi gözenekli yapılar bu korkuyu tetikleyen unsurların başında gelmektedir. Peki, başka hangi görseller tripofobik reaksiyonları tetikler? İşte detaylar…

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Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller! - Sayfa 3

Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller nelerdir?

Lotus çiçeğinin tohum keseleri

Bal petekleri

Ayçiçeğindeki yan yana dizili çekirdekler

Sabun köpükleri

Sünger

Mercan

Meyve ve sebzelerdeki delikler (Çilek, böğürtlen, nar gibi)

Ciltteki gözenekler veya yara izleri

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Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller! - Sayfa 4

Beton zemin üzerindeki delikler

Çakıl taşlı yollar

Delikli yapıya sahip peynirler

Bir dilim ekmek üzerindeki hava delikleri

Ponza taşı

Benekli hayvanlar

Yılan ve kertenkele gibi hayvanların derileri

Ayakkabı tabanları tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görsellerdendir.

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