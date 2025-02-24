Tripofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller!
Fobiler, insanlar arasında oldukça yaygın görülen bir tür psikolojik rahatsızlıktır. Tripofobi de, kişinin delik desenlerine karşı hissettiği aşırı kaygı ve korkma durumudur. Bu fobi genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Peki, tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller nelerdir? Tripofobinin belirtileri nelerdir? İşte, tripofobiye dair detaylar...
Tripofobi nedir?
Tripofobi, tekrarlayan deliklerin bulunduğu nesnelere karşı hissedilen yoğun kaygı,korku ve tiksinme hissidir. Tripofobinin nedeni ise, beynin delik kümelerini tehlikeyle ilişkilendirmesidir.
Tripofobi sözcüğü ilk olarak 2005 yılında Yunanca tripa (delik) ve phobos (korku) kelimelerinden türetilmiştir.Tripofobi hakkındaki ilk akademik makale, İngiltere'nin Essex Üniversitesi araştırmacıları Geoff Cole ve Arnold Wilkins tarafından, Psychological Science dergisinde yayımlanmıştır. Her fobide olduğu gibi tripofobi de belli uyaranlara bağlı olarak tetiklenebilir. Makaleye göre, lotus çiçeğinin tohum keseleri gibi küme halinde bulunan delikler ya da bal peteği gibi gözenekli yapılar bu korkuyu tetikleyen unsurların başında gelmektedir. Peki, başka hangi görseller tripofobik reaksiyonları tetikler? İşte detaylar…
Tripofobik reaksiyonları tetikleyebilecek görseller nelerdir?
Lotus çiçeğinin tohum keseleri
Bal petekleri
Ayçiçeğindeki yan yana dizili çekirdekler
Sabun köpükleri
Sünger
Mercan
Meyve ve sebzelerdeki delikler (Çilek, böğürtlen, nar gibi)
Ciltteki gözenekler veya yara izleri