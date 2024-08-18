Tükenmez kalem lekesini çıkarmanın pratik yolu; Ovalamadan bir iki damla yetiyor

Lekeli bölgeyi bir sabun yardımı ile ovalayın. Lekeye işlem yaptıkça, leke çıkacaktır. Eğer sabun ile işlem yapmak istemiyorsanız, limon kolonyasıyla da işlem uygulayarak lekeyi çıkarabilirsiniz.

Sabunlu su yöntemini de deneyebilirsiniz. Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için çamaşır beyazlatıcısı içermeyen sıvı deterjanlarını tercih ediniz. Herhangi bir şekilde çamaşır suyu gibi ürünler kullanmayınız.