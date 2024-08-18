Tükenmez kalem lekesini çıkarmanın pratik yolu; Ovalamadan bir iki damla yetiyor
Sizin de evinizde yaramaz çocuğunuz varsa bu tüyo tam da size göre
Evin duvarlarında ya da koltuklarda istemeden de olsa tükenmez kalem lekesi oluşabiliyor. Gerçekten de tükenmek nedir bilmeyen bu kalemler geride bıraktığı izle sinir bozucu olabiliyor. Küçük ve yaramaz çocukların koltuklara genellikle de duvarlara sürdüğü tükenmez kalemi çıkarmak için deterjanlar ya da kimyasallarla uğraşmayın.
Tükenmez kalem lekesi son derece inatçı görünse de aslında oldukça basit çıkıyor. Hatta giysi ve kıyafetlerinizde bile bu yöntemi deneyebilirsiniz.
BİR DAMLA SIKIN. LEKE ANINDA UÇUYOR
PRATİK YÖNTEM: Koltukta oluşan tükenmez kalem lekesine yeteri kadar limon kolonyası sıkın ardından da bastırmadan yavaşça ovalayın. Lekenin kendiliğinden uçtuğunu göreceksiniz.
hurriyet.com.tr’de yer alan bilgiye göre tükenmez kalem lekesinin mutlaka kuruduktan sonra çıkarılması gerekmektedir. Hala sıvı iken tükenmez kalem lekesini çıkarmak, lekenin daha çok yayılmasına neden olabilmektedir.
Lekeli bölgeyi bir sabun yardımı ile ovalayın. Lekeye işlem yaptıkça, leke çıkacaktır. Eğer sabun ile işlem yapmak istemiyorsanız, limon kolonyasıyla da işlem uygulayarak lekeyi çıkarabilirsiniz.
Sabunlu su yöntemini de deneyebilirsiniz. Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için çamaşır beyazlatıcısı içermeyen sıvı deterjanlarını tercih ediniz. Herhangi bir şekilde çamaşır suyu gibi ürünler kullanmayınız.