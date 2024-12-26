Tüm kış zinde ve dinç tutuyor! Kelle paça yerine yapıp kaşık kaşık için
Pek çok kişi kelle paça çorbasını kokması nedeniyle içmek istemiyor. Beslenme uzmanları yerine geçecek çorba önerdiler: Tavuk suyu
Kelle paça, antioksidan özellikleri sayesinde özellikle kış ayları boyunca en çok tüketilmesi tavsiye edilen çorbaların başında gelir. Bağışıklığı kuvvetlendirdiği gibi dışarıdan gelen zararlı maddelere karşıda vücutta direnç oluşturur.
Bazı kişiler, kelle paça çorbasının yoğun kıvamı, kokusu ve içeriği sebebiyle içmekten kaçınabiliyor. Bu nedenle herkesin damak zevkine de hitap etmiyor. Ancak doğru bir beslenme periyodu için çorbaların önemi büyüktür.
Beslenme uzmanları bu nedenle farklı çorba seçeneklerini de öneriyor. Özellikle kelle paça çorbasının yerine pek çok uzmanın önerisi tavuk suyu çorbasıdır. Protein ve vitamin deposu tavuk suyu, bu bakımdan kış boyunca tüketilmesi en uygun çorbalar içerisinde ön plana çıkıyor.
MİNERAL ZENGİNİDİR
Besd-bir.org sitesinde aktarılan bilgilere göre, Tavuk suyu çorba, barındırdığı kemik iliği ile sadece kalsiyum değil, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi bağışıklık arttırıcı birçok faydalı mineral içerir. Kıkırdak ve kasları kemiklere bağlayan bağ dokularının parçaları da çorbanın besleyici özelliklerine katkı sağlar.