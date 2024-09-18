Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor
Türk kahvesi içmeden önce damlatacağınız 5 damla limonun faydasına inanamayacaksınız
Uzun süren sohbetlerin ve ardı arkası gelmeyen muhabbetlerin baş davetlisidir Türk kahvesi. Hemen hemen her ev hanımı günde 1-2 fincan Türk kahvesi tüketir. Sağlıklı ve faydalı olan Türk kahvesi bağışıklık sistemini güçlendirir.
40 yıllık hatırı bulunan Türk kahvesini daha sağlıklı hale getirmek için ise bilmeniz gereken birkaç püf nokta var. Bu sayede Türk kahvesi hem daha lezzetli hem de sağlıklı oluyor.
TÜRK KAHVESİNE LİMON SIKIN; YAĞLARI ERİTİYOR
NOT: Uzman Diyetisyen Emre Gürcan Türk kahvesine eklenecek 5 damla taze limonun metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Limon kahve tohumlarıyla etkileşime geçerek vücutta yağ yakacaktır.
Özellikle hemen hemen her kadının şikayet ettiği karın bölgesindeki yağlanmaları da kısa sürede kolayca sona erdirecektir.
LİMONLU TÜRK KAHVESİNİN 4 FAYDASI
bikahvearasi.com’da yer alan bilgiye göre limonlu Türk kahvesi enerjiyi yükseltiyor, metabolizmayı hızlandırıyor, cildi güzelleştiriyor ve baş ağrısını hafifletiyor.