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  4. Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor

Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor

Türk kahvesi içmeden önce damlatacağınız 5 damla limonun faydasına inanamayacaksınız

Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor - Sayfa 1

Uzun süren sohbetlerin ve ardı arkası gelmeyen muhabbetlerin baş davetlisidir Türk kahvesi. Hemen hemen her ev hanımı günde 1-2 fincan Türk kahvesi tüketir. Sağlıklı ve faydalı olan Türk kahvesi bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor - Sayfa 2

40 yıllık hatırı bulunan Türk kahvesini daha sağlıklı hale getirmek için ise bilmeniz gereken birkaç püf nokta var. Bu sayede Türk kahvesi hem daha lezzetli hem de sağlıklı oluyor.

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Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor - Sayfa 3

TÜRK KAHVESİNE LİMON SIKIN; YAĞLARI ERİTİYOR

NOT: Uzman Diyetisyen Emre Gürcan Türk kahvesine eklenecek 5 damla taze limonun metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Limon kahve tohumlarıyla etkileşime geçerek vücutta yağ yakacaktır.

Özellikle hemen hemen her kadının şikayet ettiği karın bölgesindeki yağlanmaları da kısa sürede kolayca sona erdirecektir.

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Türk kahvesini böyle tüketmeliymişiz ; Hem besin değeri artıyor hem de yağ yakıyor - Sayfa 4

LİMONLU TÜRK KAHVESİNİN 4 FAYDASI

bikahvearasi.com’da yer alan bilgiye göre limonlu Türk kahvesi enerjiyi yükseltiyor, metabolizmayı hızlandırıyor, cildi güzelleştiriyor ve baş ağrısını hafifletiyor.

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