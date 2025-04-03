Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor
Türk kahvesi hazırlarken Osmanlı döneminde yapıldığı gibi gürül gürül köpürtmek çok basit
Tarih boyunca sevilen ve her sofrada kendine yer bulan Türk kahvesi bol köpüklü hazırlandığında seviliyor.
İnsan vücudu için oldukça sağlıklı olan Türk kahvesinin telvesinden de cilt bakımı yapılıyor. Böylece her yönüyle sevilen Türk kahvesi bolca tüketiliyor.
BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ HAZIRLANIŞI
Peki bol köpüklü Türk kahvesi nasıl hazırlanır? haberturk.com’daki tarife göre Türk kahvesini bol bol köpürtmek için şu adımları uygulamalısınız.
- 1 tatlı kaşığı kahve
- 1 fincan su