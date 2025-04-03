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  4. Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor

Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor

Türk kahvesi hazırlarken Osmanlı döneminde yapıldığı gibi gürül gürül köpürtmek çok basit

Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor - Sayfa 1

Tarih boyunca sevilen ve her sofrada kendine yer bulan Türk kahvesi bol köpüklü hazırlandığında seviliyor.

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Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor - Sayfa 2

İnsan vücudu için oldukça sağlıklı olan Türk kahvesinin telvesinden de cilt bakımı yapılıyor. Böylece her yönüyle sevilen Türk kahvesi bolca tüketiliyor.

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Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor - Sayfa 3

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ HAZIRLANIŞI 

Peki bol köpüklü Türk kahvesi nasıl hazırlanır? haberturk.com’daki tarife göre Türk kahvesini bol bol köpürtmek için şu adımları uygulamalısınız.

  • 1 tatlı kaşığı kahve
  • 1 fincan su
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Türk kahvesini soğuk sudan daha çok köpürten tüyo ; Gürül gürül köpürüyor - Sayfa 4

Cezve içerisine ilk önce kahve, sonra isteniyor ise şeker ve üzerine su sıralaması takip edilerek Türk kahvenizi pişirme ön hazırlığını yapın.

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