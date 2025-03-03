Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor
Türk kahvesini bol köpüklü yapmak için Kahveci Erhan usta tam 45 yıldır sakladığı sırrı miras olarak açıkladı
Türk kahvesi asırlardır bu topraklarda afiyetle tüketiliyor. Stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılayan bu nefis lezzet aç karınla tüketildiğinde yağ bile yakıyor.
Telvesini yüze sürerek ciltteki kolajen seviyesinin artırılmasını sağlayan Türk kahvesi köpüklü pişirilmesiyle meşhurdur.
Türk kahvesi köpüklü olursa lezzetli de olur. Bunun için Fatih Karagümrük’te 45 yıldır kıraathane işleten Erhan Erol adeta miras değerindeki sırrını paylaştı.