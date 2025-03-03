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  4. Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor

Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor

Türk kahvesini bol köpüklü yapmak için Kahveci Erhan usta tam 45 yıldır sakladığı sırrı miras olarak açıkladı

Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor - Sayfa 1

Türk kahvesi asırlardır bu topraklarda afiyetle tüketiliyor. Stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılayan bu nefis lezzet aç karınla tüketildiğinde yağ bile yakıyor.

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Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor - Sayfa 2

Telvesini yüze sürerek ciltteki kolajen seviyesinin artırılmasını sağlayan Türk kahvesi köpüklü pişirilmesiyle meşhurdur.

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Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor - Sayfa 3

Türk kahvesi köpüklü olursa lezzetli de olur. Bunun için Fatih Karagümrük’te 45 yıldır kıraathane işleten Erhan Erol adeta miras değerindeki sırrını paylaştı.

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Türk kahvesinin altın oran tüyosu; Duş jeli gibi köpürüyor - Sayfa 4

Erhan Erol, “Türk kahvesini köpüklü yapmak istiyorsanız suyu soğuk koymalısınız. En önemlisi ise kahvedir. Kahve kesinlikle taze ve kaliteli olmalıdır.” dedi.

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