Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Türk Lirası'nın değer kazandığı ülkeler, bütçe dostu tatil fırsatları sunuyor. İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerin sıralı listesi şöyle
GÜNEY KORE
Güney Kore’nin para birimi Güney Kore wonu (KRW) 1 Güney Kore wonu 0,024 TL değerinde.
FİLİPİNLER
Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan bir ada ülkesi ve vizesiz gidebileceğiniz Filipinler de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Resmi para birimi Filipin pezosu PHP olarak kısaltılıyor ve 1 Filipin pezosu 0,58 TL değerinde.
ARJANTİN
Güney Amerika’da bulunan Arjantin’de Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden biri. Arjantin pezosu ARS olarak kısaltılıyor ve 1 Arjantin pezosu 0,038 TL değerinde.
RUSYA
Rusya'nın para birimi ruble (RUB) ve 1 Rus rublesi 0,35 TL. Rusya'ya seyahat amaçlı gidebilmek için vize almanız gerekiyor.