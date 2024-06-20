Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste…

FİLİPİNLER

Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan bir ada ülkesi ve vizesiz gidebileceğiniz Filipinler de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Resmi para birimi Filipin pezosu PHP olarak kısaltılıyor ve 1 Filipin pezosu 0,58 TL değerinde.