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  4. Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste…

Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Türk Lirası'nın değer kazandığı ülkeler, bütçe dostu tatil fırsatları sunuyor. İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerin sıralı listesi şöyle

Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste… - Sayfa 1

GÜNEY KORE

Güney Kore’nin para birimi Güney Kore wonu (KRW) 1 Güney Kore wonu 0,024 TL değerinde.

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Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste… - Sayfa 2

FİLİPİNLER

Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan bir ada ülkesi ve vizesiz gidebileceğiniz Filipinler de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Resmi para birimi Filipin pezosu PHP olarak kısaltılıyor ve 1 Filipin pezosu 0,58 TL değerinde.

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Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste… - Sayfa 3

ARJANTİN

Güney Amerika’da bulunan Arjantin’de Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden biri. Arjantin pezosu ARS olarak kısaltılıyor ve 1 Arjantin pezosu 0,038 TL değerinde.

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Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste… - Sayfa 4

RUSYA

Rusya'nın para birimi ruble (RUB) ve 1 Rus rublesi 0,35 TL. Rusya'ya seyahat amaçlı gidebilmek için vize almanız gerekiyor.

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