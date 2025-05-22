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  4. Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor

Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor

Günümüzde Türk vatandaşlarının en çok yaşamayı tercih ettiği 12 ülke belli oldu

Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının yaşamayı tercih ettiği 12 ülke belli oldu. Dönemin imkanlarından ötürü Almanya’nın başı çektiği listede Kanada ve İsveç de bulunuyor.

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Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor - Sayfa 2

Resmi verilerek göre 7,5 milyon Türk’ün ikamet ettiği ülkelerin gelişmişlik seviyesi de dikkati çekiyor.

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Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor - Sayfa 3

TÜRKLER’İN TERCİH ETTİĞİ 12 ŞEHİR

turkinfo.nl tarafından derlenen bilgilere göre Türk vatandaşlarının tercih ettiği 12 ülke ve nüfus bilgileri şöyle:

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Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor - Sayfa 4

İSVEÇ

62 BİN 500 KİŞİ

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