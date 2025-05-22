Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 12 ülke ; Tatile giden yerleşip kalıyor
Günümüzde Türk vatandaşlarının en çok yaşamayı tercih ettiği 12 ülke belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının yaşamayı tercih ettiği 12 ülke belli oldu. Dönemin imkanlarından ötürü Almanya’nın başı çektiği listede Kanada ve İsveç de bulunuyor.
Resmi verilerek göre 7,5 milyon Türk’ün ikamet ettiği ülkelerin gelişmişlik seviyesi de dikkati çekiyor.
TÜRKLER’İN TERCİH ETTİĞİ 12 ŞEHİR
turkinfo.nl tarafından derlenen bilgilere göre Türk vatandaşlarının tercih ettiği 12 ülke ve nüfus bilgileri şöyle: