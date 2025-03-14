Türkiye 96 ülkeyi geçti! İşte yaşlı nüfusun en çok olduğu ülkeler
Türkiye, 9,1 milyon kişiden oluşan yaşlı nüfusuyla, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Yaşlı nüfusun en çok olduğu ülkeler, 208,1 milyon kişiyle Çin, 103,6 milyon kişiyle Hindistan ve 61,9 milyon kişiyle ABD oldu
Türkiye 96 ülkeyi geçti
Türkiye, sahip olduğu 9 milyon 112 bin 298 kişilik yaşlı nüfusu ile İsviçre, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu 96 ülkenin nüfusunu geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki yaşlı nüfus, (65 ve daha yukarı yaş), birçok ülke nüfusunu geride bırakıyor.
Dünya nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı
Geçen yıl itibarıyla 8 milyar 161 milyon 973 bin olan dünya nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu. Aynı dönemde 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak tespit edilen Türkiye nüfusunun ise yüzde 10,6'sını oluşturan 9 milyon 112 bin 298'inin yaşlı olduğu belirlendi.