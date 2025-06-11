Türkiye Avrupa'da zirveye oynuyor ama bu kez kötü bir konuda! Her 10 kişiden 6’sı bunu yapamıyor

Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 26 civarında seyrediyor. Veriler, ekonomik dengesizliklerin coğrafi olarak da ayrıştığını gösteriyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran tek haneli rakamlara kadar düşerken, güney ve doğu Avrupa’da tablo çok daha karamsar. Bu durum, tatilin birçok kişi için hâlâ bir lüks olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte evinden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayan ülkeler...