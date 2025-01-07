Türkiye bakın kaçıncı sırada? 2025 yılında yükselişe geçecek en güçlü ordular belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre 2025 yılında yükselişe geçecek askeri güçler belli oldu. Son yıllarda askeri yatırımların artmasıyla Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
2025 yılında belirlenecek olan dünyanın en güçlü orduları, Global Firepower tarafından hesaplanacak olan güç endeksi ve şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listeye göre şekillenecek.
Liste belirlenirken, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor.
ASKERİ GÜÇTE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEYEBİLİR
2025 yılında dünyanın en güçlü orduları arasında, ABD, Rusya ve Çin ilk üç sırayı paylaşmayı sürdürecek gibi görünüyor.