Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyada en fazla insan gücüne sahip ülkeler açıklandı: İşte liste...

Listenin oluşturulmasında, ülkelerin resmi kaynaklardan açıklanan verileri kullanılırken, bu tür bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda ise uzman değerlendirmeleri ve tahmini rakamlar esas alındı. ekonomim'in haberine göre bu bağlamda, sıralama ülkelerin sadece aktif ordu gücünü değil; seferberlik durumlarında sahaya sürülebilecek tüm askeri ve sivil personel kapasitesini kapsıyor.

İşte ülkelerin insan gücü kapasiteleri...