Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyada en fazla insan gücüne sahip ülkeler açıklandı: İşte liste...
ABD merkezli Global Firepower sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada en fazla insan gücüne sahip ülkeler belli oldu.
Global Firepower'ın (GFP) 2025 yılına ilişkin verilerine göre ülkelerin sahip olduğu toplam askeri iş gücü sıralandı. Bu sıralamada, özellikle uzun süreli çatışma ve savaş durumlarında kritik öneme sahip olan insan kaynağı dikkate alınıyor.
GFP'nin hesaplama yönteminde, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerin, potansiyel olarak daha fazla asker ve destek personeli sağlayarak sahada avantaj elde edebileceği belirtiliyor.
Listenin oluşturulmasında, ülkelerin resmi kaynaklardan açıklanan verileri kullanılırken, bu tür bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda ise uzman değerlendirmeleri ve tahmini rakamlar esas alındı. ekonomim'in haberine göre bu bağlamda, sıralama ülkelerin sadece aktif ordu gücünü değil; seferberlik durumlarında sahaya sürülebilecek tüm askeri ve sivil personel kapasitesini kapsıyor.
İşte ülkelerin insan gücü kapasiteleri...