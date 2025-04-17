Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları belli oldu: Liste güncellendi
ABD merkezli Global Firepower sitesi tarafından çeşitli kriterlere göre yapılan araştırma sonucunda, dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları belli oldu.
Modern denizaltılar, hem denizden hem karadan saldırı kapasitesine sahip olup, konvansiyonel ve nükleer silah sistemleriyle donatılabiliyor. En bilinen görevlerinin ötesinde, denizaltılar özel kuvvet operasyonları ve keşif faaliyetlerinde de etkin olarak kullanılıyor.
Günümüz donanmalarının çoğu, denizaltıyı caydırıcılık unsuru olarak tercih ediyor. Özellikle güçlü donanmalara sahip ülkeler, genellikle en az beş denizaltıdan oluşan standart bir filo bulunduruyor.
Global Firepower (GFP) sıralamasına göre, denize kıyısı olmayan ülkeler, deniz gücüne sahip olmamaları nedeniyle puan kaybetmiyor. Ancak deniz kuvvetleri bulunan ülkeler, denizaltı gibi bazı temel unsurlara sahip değilse bu eksiklik sıralamaya yansıtılıyor.
Listede nükleer ya da dizel-elektrik gücüyle çalışan denizaltılar arasında bir ayrım yapılmazken; denizaltıların sınıfı (konvansiyonel saldırı, nükleer saldırı), yaşı ya da inşa kalitesi dikkate alınmıyor. Ayrıca, gizli saldırı yetenekleri sebebiyle 'cep' (midget) denizaltılar da sıralamaya dahil ediliyor.
İşte ülkelerin denizaltı sayıları...