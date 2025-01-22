Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeler açıklandı

2025 yılı itibarıyla ülkeler, muharebe tankı filoları, askeri güçleri ve teknolojik kabiliyetleri ve ve tank sayılarıyla küresel sıralamada dikkat çekiyor. Kara harekatlarının vazgeçilmez araçları olan tanklar hem siper görevi görüyor hem de yüksek ateş gücü sağlıyor. İşte dünyanın en güçlü 20 muharebe tankı ordusu.

Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;