Türkiye bakın kaçıncı sırada? En fazla askeri harcama yapan ülkeler açıklandı: Liste şaşırttı

Savaşlar, bölgesel çatışmalar ve savunma modernizasyonu gibi faktörler, askeri harcamaların hızla tırmanmasına neden oldu. Bu yükseliş, barış ve güvenlik arayışının maliyetini gözler önüne sererken, savunma alanındaki büyüme ülkelerin ekonomik dengelerini de doğrudan etkiliyor

İşte dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkeler...