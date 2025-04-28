Türkiye bakın kaçıncı sırada? En fazla askeri harcama yapan ülkeler açıklandı: Liste şaşırttı
Dünyada artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik endişeleri, ülkelerin askeri harcamalarını rekor seviyelere taşıdı. SIPRI verilerine göre, en fazla askeri harcama yapan ülkeler belli olurken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askeri harcamaların şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Küresel savunma bütçeleri önceki yıllara göre önemli ölçüde artış gösterirken, birçok ülke savunma yatırımlarını iki haneli oranlarda yükseltti.
Savaşlar, bölgesel çatışmalar ve savunma modernizasyonu gibi faktörler, askeri harcamaların hızla tırmanmasına neden oldu. Bu yükseliş, barış ve güvenlik arayışının maliyetini gözler önüne sererken, savunma alanındaki büyüme ülkelerin ekonomik dengelerini de doğrudan etkiliyor
İşte dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkeler...