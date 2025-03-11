Türkiye bakın kaçıncı sırada! En fazla cinayetin işlendiği ülkeler açıklandı: İlk sıra şaşırttı

Global analizler sunan Data Pandas’ın yayımladığı veriler, en fazla cinayet oranına sahip ülkelerin listesini ortaya koyuyor. Bu veriler, sosyoekonomik dengesizlikler, organize suç örgütlerinin etkinliği ve yetersiz güvenlik politikalarının, yüksek cinayet oranlarının arkasındaki temel faktörler olduğunu gösteriyor. Ayrıca, toplumsal yapıdaki bozulmalar ve genç nüfusun maruz kaldığı şiddet olayları, bu artışın nedenleri arasında sayılıyor.

İŞTE EN FAZLA CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ÜLKELER...