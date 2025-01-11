Türkiye haritası baştan aşağı değişebilir! İşte il olma şartını karşılayan 24 ilçe... Liste şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre il olması beklenen ilçeler belli oldu. İl olma şartlarını karşılayan 24 ilçe bulunuyor.
İlçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansını oldukça yükseltiyor. Ayrıca eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da süreci etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.
Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.
TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:
Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.
İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.
İşte il olması beklenen 24 ilçe...