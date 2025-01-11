Türkiye haritası baştan aşağı değişebilir! İşte il olma şartını karşılayan 24 ilçe... Liste şaşırttı

İlçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansını oldukça yükseltiyor. Ayrıca eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da süreci etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.