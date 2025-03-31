Türkiye kaçıncı sırada? En fazla döviz ve altın rezervine sahip ülkeler ve askeri güçleri

PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ulusun teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ülkelerin askeri güçlerini döviz ve altın rezervlerine göre sıraladık. Ayrıca satın alma gücü paritesi, savunma bütçeleri, dış borç, askeri varlıkların bileşimi ve genel askeri güç puanına göre tek tek sıralandı. İşte dünyada en fazla döviz ve altın rezervine sahip askeri güçler: