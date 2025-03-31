Türkiye kaçıncı sırada? En fazla döviz ve altın rezervine sahip ülkeler ve askeri güçleri
Küresel ekonomi ve askeri güç oldukça iç içe geçmiştir. Bir orduyu finanse edecek paraya sahip olmak, bir ülkenin dünya sahnesindeki konumu için çok önemlidir. Bunun merkezinde bir ülkenin döviz ve altın rezervleri yer alır. Bu ekonomik varlıklar, jeopolitik gerginlik zamanlarında stratejik avantajlar sağlar. Peki bu sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? İşte en büyük döviz ve altın rezervlerine sahip ülkeler ve asgari güçleri
Global Firepower, 145 ülkeyi askeri güç, finans, lojistik kapasite ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütün bileşimi olan PowerIndex'e göre sıraladı.
PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ulusun teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ülkelerin askeri güçlerini döviz ve altın rezervlerine göre sıraladık. Ayrıca satın alma gücü paritesi, savunma bütçeleri, dış borç, askeri varlıkların bileşimi ve genel askeri güç puanına göre tek tek sıralandı. İşte dünyada en fazla döviz ve altın rezervine sahip askeri güçler:
30. İspanya
Döviz ve altın rezervleri: 103.089.000.000 ABD Doları
Satınalma gücü paritesi: 2.242.000.000.000$
Askeri savunma bütçesi: 23.397.000.000 $ – 145'ten 22. sırada
Dış borç: 2.572.738.300.000 ABD Doları
Toplam askeri uçak: 461
Toplam askeri araç sayısı: 17.626
Toplam deniz aracı sayısı: 152
Askeri güç puanı ve dünya sıralaması: 0,3242 – 145 üzerinden 17. sırada
İspanya'da ayrıca 133.282 aktif personel, 15.150 yedek ve 78.470 paramiliter güçten oluşan toplam 226.902 askeri personel bulunmaktadır. Aynı zamanda, toplam nüfusu 47,28 milyondur ve bunlardan 17.635.602'si askerlik hizmetine uygundur.
29. Filipinler
Döviz ve altın rezervleri: 103.742.000.000$
Satınalma gücü paritesi: 1.138.000.000.000$
Askeri savunma bütçesi: 4.380.000.000 $ – 145'ten 55. sırada
Dış borç: 90.200.000.000$
Toplam askeri uçak: 202
Toplam askeri araç sayısı: 11.878
Toplam deniz aracı sayısı: 113
Askeri güç puanı ve dünya sıralaması: 0,6987 – 145 üzerinden 41. sırada
Filipinler'de ayrıca 150.000 aktif personel, 1.200.000 yedek ve 35.000 paramiliter kuvvetten oluşan toplam 1.385.000 askeri personel bulunmaktadır. Aynı zamanda, toplam nüfusu 118,28 milyondur ve bunlardan 41.751.803'ü askerlik hizmetine uygundur.