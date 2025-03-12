Türkiye listeye damga vurdu, bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli kurum tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2025 yılının en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi belli oldu. Listede Türkiye'nin konumu dikkatleri çekti.
Yeni yılın başında yapılan araştırma ile her ülkenin toplam hava hizmeti gücü belirlenirken, avcı uçakları, nakliye araçları, bombardıman uçakları ve özel görev platformları gibi birçok faktör değerlendirilerek dünya hava kuvvetleri sıralaması güncellendi.
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...
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