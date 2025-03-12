Türkiye listeye damga vurdu, bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı

Yeni yılın başında yapılan araştırma ile her ülkenin toplam hava hizmeti gücü belirlenirken, avcı uçakları, nakliye araçları, bombardıman uçakları ve özel görev platformları gibi birçok faktör değerlendirilerek dünya hava kuvvetleri sıralaması güncellendi.

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...